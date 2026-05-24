В Башкортостане за неделю резко подешевели некоторые продукты

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные еженедельного мониторинга цен на некоторые виды товаров за период с 12 по 18 мая 2026 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали лук (2,15%), сахар (1,13%), морковь (0,88%) и маргарин (0,82%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (12,06%), помидоры (9,69%), капуста (3,28%), яйца (2,35%), курица (1,27%) и гречка (1,04%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

