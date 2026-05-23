Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Инфляция в Башкортостане апреле была выше средней по России

Инфляция в Башкортостане в апреле 2026 года ускорилась до 6,15%. Это второе ускорение годовой инфляции в регионе подряд после пяти месяцев замедления.

Согласно комментарию Центробанка, цены в Башкортостане в апреле выросли на 0,22% к марту. Инфляция была выше общероссийского уровня (5,58%).

За месяц больше всего выросли цены на непродовольственные товары. Продукты питания за месяц подорожали незначительно, а услуги прибавили в цене на уровне потребительской корзины в целом. Годовой прирост цен на непродовольственные товары и продовольствие сложился ниже инфляции в регионе, а на услуги – выше.

Текущий рост цен с исключением сезонности в апреле продолжил замедляться. В основном этому способствовало снижение потребительского спроса на товары длительного пользования и ряд услуг, а также удешевление импорта из-за укрепления рубля.

Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, нацеленную на снижение годовой инфляции до 4%.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: