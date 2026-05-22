Жителям Башкортостана запретили отдыхать в лесах

С завтрашнего дня, 23 мая, и по 31 мая 2026 года в регионе вводится режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Об этом сегодня, 22 мая, сообщили в МЧС.

«Данная мера является вынужденной и направлена на обеспечение пожарной безопасности. Ограничения носят обязательный характер для всех категорий граждан, включая туристов и охотников.

Исключение составляют лишь лица, осуществляющие мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в рамках действующих договоров аренды или купли-продажи лесных насаждений.

Призываем жителей и гостей региона проявить сознательность и воздержаться от посещения лесных массивов. Напоминаем, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия ограничений влечет за собой административную и уголовную ответственность», – говорится в сообщении.

В эти дни в леса запустят усиленные патрули.