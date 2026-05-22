В Уфе на выходных будет жарко

Башгидромет сообщает о том, что в предстоящие выходные дни, 23 и 24 мая, температура воздуха повысится во всех районах республики.

Область повышенного давления будет способствовать размыванию облачности, поэтому в республике по-прежнему осадков не ожидается.

В Уфе, по текущему прогнозу Гидрометцентра России, в субботу и воскресенье будет до +28° днем и солнечно, по ночам – до +12°. Жаркая погода в Уфе продержится до середины следующей недели, там температура снизится до +20° днем, солнце возьмет перерыв, пойдут дожди.