В Уфе демонтировали памятник Феликсу Дзержинскому

Памятник революционеру Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому был установлен в Уфе в 1987 году в сквере Дзержинского за зданием кинотеатра «Родина».
Сегодня, 22 мая, памятник сняли с постамента, однако в мэрии Уфы жителей успокоили: его не станут увозить, а отреставрируют прямо в сквере.
Работы проведут в рамках масштабного обновления общественного пространства по республиканской программе «Формирование современной городской среды».
Также в ближайшее время:
– приведут в порядок мемориал с именами сотрудников прокуратуры-участников ВОВ;
– отремонтируют фонтан;
– уложат новую гранитную плитку и установят бортовые камни;
– оборудуют автополив, наружное освещение и водоотвод;
– высадят новые деревья, цветы и кустарники.
Все работы завершат к концу июня 2026 года.
