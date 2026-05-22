В Уфе демонтировали памятник Феликсу Дзержинскому

Сегодня, 22 мая, памятник сняли с постамента, однако в мэрии Уфы жителей успокоили: его не станут увозить, а отреставрируют прямо в сквере.

Работы проведут в рамках масштабного обновления общественного пространства по республиканской программе «Формирование современной городской среды».

Также в ближайшее время:

– приведут в порядок мемориал с именами сотрудников прокуратуры-участников ВОВ;

– отремонтируют фонтан;

– уложат новую гранитную плитку и установят бортовые камни;

– оборудуют автополив, наружное освещение и водоотвод;

– высадят новые деревья, цветы и кустарники.

Все работы завершат к концу июня 2026 года.