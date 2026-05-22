В Башкортостане возбудили уголовное дело после заболевания детей в детском лагере

Сообщается, что у нескольких детей выявлены признаки кишечной инфекции. Точное количество заболевших уточняется.

Следственным отделом в ЗАТО Межгорье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас СК проводит проверку с целью установления соответствия оказываемых услуг предъявляемым законом санитарным требованиям и нормам. В ходе расследования действиям руководства и работников лагеря будет дана правовая оценка.