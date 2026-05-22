Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане возбудили уголовное дело после заболевания детей в детском лагере

Ранее в сети появилась информация о массовом заболевании детей в возрасте 11-15 лет в детском оздоровительном лагере Абзелиловского района.

Сообщается, что у нескольких детей выявлены признаки кишечной инфекции. Точное количество заболевших уточняется.

Следственным отделом в ЗАТО Межгорье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас СК проводит проверку с целью установления соответствия оказываемых услуг предъявляемым законом санитарным требованиям и нормам. В ходе расследования действиям руководства и работников лагеря будет дана правовая оценка.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: