Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В центре Уфы перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

С сегодняшнего дня, 22 мая, по 10 июля в связи со строительством участка тепловой сети будет перекрыта одна полоса проезжей части по нечетной стороне улицы Чернышевского около дома №28.

Кроме того, 26 мая перекроют:

– с 0:00 до 16:00 – парковки на нижней и верхней площадках амфитеатра, а также возле Конгресс-холла «Торатау»;

– с 12:00 до 16:00 – улицы Генерал-губернатора Перовского, Заки Валиди (от Гафури до Аксакова) и Гафури (от Пятигорской до Пушкина).

Эти ограничения связангы с проведением последние звонки для выпускников 11-х классов.

Схема движения маршрутов общественного транспорта изменится. Выезды из дворов, расположенных в зоне перекрытий, будут заблокированы.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: