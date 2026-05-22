В центре Уфы перекроют несколько улиц

С сегодняшнего дня, 22 мая, по 10 июля в связи со строительством участка тепловой сети будет перекрыта одна полоса проезжей части по нечетной стороне улицы Чернышевского около дома №28.

Кроме того, 26 мая перекроют:

– с 0:00 до 16:00 – парковки на нижней и верхней площадках амфитеатра, а также возле Конгресс-холла «Торатау»;

– с 12:00 до 16:00 – улицы Генерал-губернатора Перовского, Заки Валиди (от Гафури до Аксакова) и Гафури (от Пятигорской до Пушкина).

Эти ограничения связангы с проведением последние звонки для выпускников 11-х классов.

Схема движения маршрутов общественного транспорта изменится. Выезды из дворов, расположенных в зоне перекрытий, будут заблокированы.