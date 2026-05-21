Андрей Назаров: «В турбулентный период санкций регион должен создавать больше условий для бизнеса»

По словам главы правительства, Башкортостан сохраняет лидерство по количеству свободных площадок на инвестиционной карте России – сегодня их порядка 1250.

Также регион уже разместил 42 готовых инвестпредложения с бизнес-идеей, финансовыми показателями, подобранной площадкой и мерами господдержки. Корпорация развития внедрила новый интересный инструмент – реалистичные видеовизуализации, которые помогают инвестору не просто читать описание, а сразу увидеть перспективу.

Все проекты сопровождаются по принципу «одного окна», люди из Корпорации помогают с документами, с возникающими вопросами, коммуницируют с органами власти.

«Убежден, именно в турбулентный период санкций регион должен создавать больше условий для бизнеса.

Чем удобнее в Башкортостане запускать бизнес и новые производства, тем больше рабочих мест, выше зарплаты и доходы людей. Для нас это, безусловно, важнейший приоритет», – сообщил Андрей Назаров.