В Уфе перекроют проспект Октября, мост и несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
В субботу, 23 мая, пройдет X Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».
В связи с этим будут вводить пекекрытия:
– с 9:00 22 мая до 22:00 23 мая – проезды и крайнюю правую полосу проспекта Октября (вдоль площади им. В.И. Ленина);
– 23 мая с 7:00 до 16:00 – проспект Октября (от дома №144/1 до улицы Оренбургской).
Схема движения маршрутов общественного транспорта изменится. Троллейбусы №13 и №22 во время забега приостановят работу. Выезды из дворов, расположенных в зоне перекрытий, будут заблокированы.
Также с 21:00 сегодняшнего дня, 21 мая, до 6:00 22 мая для проведения работ частично ограничат движение по мосту-вставке через реку Белую: закроют три полосы в сторону аэропорта. Проезд будет возможен по крайней левой полосе.
Кроме того, перекроют:
– по 30 мая – четверть проезжей части улицы Летчиков и половине проезжей части Миловской (от Летчиков, 2Д до Дмитрия Купцова, 7);
– по 30 мая – половину проезжей части Луганской около дома №1;
– с 31 мая по 20 июня – всю проезжую часть Луганской, около дома 50 лет СССР, 37.
Эти ограничения связаны со строительством инженерных сетей.
