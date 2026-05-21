Музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш» признали «Национальным достоянием»

На прошедшей недавно III Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш» победил в номинации «Национальное достояние». Об этом рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Конкуренцию ему составляли ведущие музеи России – «Петергоф», музеи-заповедники «Бородинское поле», «Сталинградская битва» и многие другие. А всего на конкурс было подано больше тысячи заявок.

«Пещера Шульган-Таш» – первый и пока единственный в России музей, посвященный пещерному наскальному искусству эпохи палеолита. Возраст рисунков в пещере – 16,5-20,5 тыс. лет. В прошлом году их включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

О том, как создавался музейный комплекс, ранее в интервью «Уфа.Собака.ru» рассказал инициатор проекта, директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан, лауреат нашей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» – 2024 в номинации «Туризм» Данир Гайнуллин.