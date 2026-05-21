Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш» признали «Национальным достоянием»

Историко-культурный музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш» расположен в Бурзянском районе Башкортостана. Идея его строительства появилась еще в 1980-х годах, но реализовали проект только в 2022 году.

Фото опубликовал Радий Хабиров
Фото опубликовал Радий Хабиров

На прошедшей недавно III Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева музей-заповедник «Пещера Шульган-Таш» победил в номинации «Национальное достояние». Об этом рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Конкуренцию ему составляли ведущие музеи России – «Петергоф», музеи-заповедники «Бородинское поле», «Сталинградская битва» и многие другие. А всего на конкурс было подано больше тысячи заявок.

«Пещера Шульган-Таш» – первый и пока единственный в России музей, посвященный пещерному наскальному искусству эпохи палеолита. Возраст рисунков в пещере – 16,5-20,5 тыс. лет. В прошлом году их включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

О том, как создавался музейный комплекс, ранее в интервью «Уфа.Собака.ru» рассказал инициатор проекта, директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан, лауреат нашей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» – 2024 в номинации «Туризм» Данир Гайнуллин.

Данир Гайнуллин: «Всех удивляет, что музей "Шульган-Таш" создавался башкирскими учеными, архитекторами, дизайнерами и художниками»

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: