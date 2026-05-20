Инфляция в Башкортостане в апреле ускорилась до 6,15%

В марте 2026 года инфляция в Башкортостане составила 6,14% в годовом выражении, ускорившись впервые после пяти месяцев замедления подряд.

По итогам апреля годовая инфляция еще чуть ускорилась – до 6,15%. Официального комментария регулятора пока нет.

Для сравнения, в апреле 2025 года инфляция в регионе составила 9,55% в годовом выражении.

В последнее время фиксировали инфляцию:

сентябрь 2025 – 8,23%;

октябрь 2025 – 8,07%;

ноябрь 2025 – 6,71%;

декабрь 2025 – 6,34%;

январь 2026 – 6,27%;

февраль 2026 – 6,1%;

март 2026 – 6,14%.