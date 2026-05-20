Инфляция в Башкортостане в апреле ускорилась до 6,15%

Банк России сообщает об ускорении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам апреля 2026 года.
В марте 2026 года инфляция в Башкортостане составила 6,14% в годовом выражении, ускорившись впервые после пяти месяцев замедления подряд.
По итогам апреля годовая инфляция еще чуть ускорилась – до 6,15%. Официального комментария регулятора пока нет.
Для сравнения, в апреле 2025 года инфляция в регионе составила 9,55% в годовом выражении.
В последнее время фиксировали инфляцию:
сентябрь 2025 – 8,23%;
октябрь 2025 – 8,07%;
ноябрь 2025 – 6,71%;
декабрь 2025 – 6,34%;
январь 2026 – 6,27%;
февраль 2026 – 6,1%;
март 2026 – 6,14%.
