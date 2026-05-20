В Башкортостане с аукциона продадут автомобили должников по цене от 515 тыс. рублей

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан сообщает о передаче на принудительную реализацию арестованные у жителей республики автомобили.
Аукцион состоится 25 мая 2026 года, подробности тут. Участниками торгов могут стать все желающие.
1. Уфа: Mazda 6 2008 года выпуска, собственник – физическое лицо, начальная цена – 515 000 рублей.
2. Уфимский р-н, с. Чесноковка: BMW X1 XDRIVE 2013 года выпуска, собственник – ИП, начальная цена – 928 524,59 рублей.
3. Мелеуз: КАМАЗ 3902Р1, собственник – ООО «Транспецсервис», начальная цена – 4 235 000 рублей.
4. Альшеевский р-н, с. Раевский: автобус Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI 2011 года выпуска, собственник – ООО «Кама», начальная цена — 1 549 344,26 рублей.
5. Ford Focus 2016 года выпуска, собственник – физическое лицо, начальная цена — 685 900 рублей.
