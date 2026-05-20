Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане с аукциона продадут автомобили должников по цене от 515 тыс. рублей

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан сообщает о передаче на принудительную реализацию арестованные у жителей республики автомобили.

Аукцион состоится 25 мая 2026 года, подробности тут. Участниками торгов могут стать все желающие.

1. Уфа: Mazda 6 2008 года выпуска, собственник – физическое лицо, начальная цена – 515 000 рублей.

2. Уфимский р-н, с. Чесноковка: BMW X1 XDRIVE 2013 года выпуска, собственник – ИП, начальная цена – 928 524,59 рублей.

3. Мелеуз: КАМАЗ 3902Р1, собственник – ООО «Транспецсервис», начальная цена – 4 235 000 рублей.

4. Альшеевский р-н, с. Раевский: автобус Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI 2011 года выпуска, собственник – ООО «Кама», начальная цена — 1 549 344,26 рублей.

5. Ford Focus 2016 года выпуска, собственник – физическое лицо, начальная цена — 685 900 рублей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: