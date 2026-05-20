Олег Ли будет курировать развитие технологий искусственного интеллекта в Башкортостане

В ходе сессии Радий Хабиров объявил о создании Совета по цифровой трансформации и развитию технологий искусственного интеллекта в Башкортостане, а также о назначении 32-летнего Олега Ли заместителем премьер-министра правительства республики, который будет курировать это направление.

Ли Олег Александрович родился в Ташкентской области Узбекистана. Окончил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (бакалавриат) и Финансовый университет при правительстве РФ (магистратура) по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Работал главным специалистом-экспертом в Минэкономразвития РФ, Минфине РФ, АО «Росэксимбанке», руководил проектами АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» и Национального центра развития ИИ при правительстве РФ «Высшей школы экономики».