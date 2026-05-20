В Уфе благоустроят тротуары у детсадов и школ

В 2026 году в Уфе продолжится реализация проекта «Дорога к знаниям». Подрядные организации уже приступили к работам на 20 участках.

Всего в этом году планируют благоустроить 54 участка тротуаров общей протяженностью 11 км.

Работы проведут во всех районах города:

– Демский – шесть участков (1,3 км);

– Советский – семь участков (1,3 км);

– Октябрьский – 13 участков (1,3 км);

– Орджоникидзевский –шесть участков (1,2 км);

– Ленинский – пять участков (1,4 км);

– Калининский – девять участков (2,3 км);

– Кировский – пять участков (2,3 км).

