В Уфе благоустроят тротуары у детсадов и школ

В 2026 году в Уфе продолжится реализация проекта «Дорога к знаниям». Подрядные организации уже приступили к работам на 20 участках.
Всего в этом году планируют благоустроить 54 участка тротуаров общей протяженностью 11 км.
Работы проведут во всех районах города:
– Демский – шесть участков (1,3 км);
– Советский – семь участков (1,3 км);
– Октябрьский – 13 участков (1,3 км);
– Орджоникидзевский –шесть участков (1,2 км);
– Ленинский – пять участков (1,4 км);
– Калининский – девять участков (2,3 км);
– Кировский – пять участков (2,3 км).
Комментарии (0)