В Башкортостане продолжается падение цен на огурцы и помидоры, дорожают другие овощи

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные еженедельного мониторинга цен на некоторые виды товаров за период с пятого по 12 мая 2026 года.
Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали некоторые овощи: свекла (4,43%), лук (2,95%), капуста (2,32%), морковь (2,27%).
Также подорожали сахар (0,95), сухие молочные смеси для детского питания (0,75%) и свинина (0,68%).
На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (12,13%), помидоры (8,81%), бананы (3,94%), яйца (1,4%) и гречка (1,26%).
С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.
Комментарии (0)