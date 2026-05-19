В Башкортостане продолжается падение цен на огурцы и помидоры, дорожают другие овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали некоторые овощи: свекла (4,43%), лук (2,95%), капуста (2,32%), морковь (2,27%).

Также подорожали сахар (0,95), сухие молочные смеси для детского питания (0,75%) и свинина (0,68%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (12,13%), помидоры (8,81%), бананы (3,94%), яйца (1,4%) и гречка (1,26%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.