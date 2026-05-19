В Башкортостане усилят проверки аттракционов

На заседании правительства Башкортостана под руководством премьер-министра Андрея Назарова вынесли вопрос по безопасности аттракционов в республике.

Вопрос подняли после инцидента, произошедшего 10 мая: в Стерлитамаке 12-летний мальчик получил травмы, катаясь на карусели. Его вертолетом доставили в Уфу в РДКБ.

После этого инцидента возбудили уголовное дело. Глава кабмина Андрей Назаров поручил комитету по гостехнадзору  усилить работу в части проверки работы аттракционной техники.

«Проверки технического состояния развлекательного оборудования должны проводиться регулярно. Все сотрудники, работающие на аттракционах, должны иметь соответствующую квалификацию и проходить регулярное обучение», – подчеркнул Андрей Назаров.

