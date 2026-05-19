Башкортостан в 2026 году потратит 44,7 млрд рублей на дороги

Согласно докладу министра, на строительство, ремонт и содержание дорожной сети республики в этом году направят 44,7 млрд рублей, в том числе 7,2 млрд рублей – из федерального бюджета.

На эти деньги планируют привести в порядок участки дорог общей протяженностью 570 км, а также 23 моста.

Порядка восьми млрд рублей вложат в модернизацию дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Речь идет о ремонте около 200 км дорог.