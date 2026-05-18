Башкортостан и Танзания подпишут соглашение о сотрудничестве

Российские регионы рассматривают Танзанию как надежного партнера и видят значительный потенциал для развития межрегиональных связей. В прошлом году с Танзанией активно сотрудничали Краснодарский и Пермский края, Ленинградская, Ростовская и Самарская области, а также Москва и Санкт-Петербург.

Башкортостан также подготовил для партнеров из Аруши конкретные предложения. Речь идет об экспорте электробусов для модернизации общественного транспорта в Дар-эс-Саламе, Аруше и Мванзе, поставках современного бурового оборудования для геологоразведки и добычи полезных ископаемых, безалкогольных напитков, ячменя, а также услугах по ремонту и технической диагностике газотурбинного оборудования.

Уже достигнута договоренность о подписании соглашения между регионом Аруша и Республикой Башкортостан.

В регионе Аруша развиты сельское хозяйство, туристический сектор и горнодобывающая промышленность.