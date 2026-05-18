В Башкортостане следующая рабочая неделя будет сокращенной

Традиционные майские праздники уже позади, но для тех, кому не хватило выходных, чтобы отдохнуть и восстановиться, в этом месяце будет еще одна отдушина.
На следующей неделе в среду, 27 мая, жители Башкортостана будут праздновать Курбан-байрам – один из главных праздников в исламском календаре.
Этот день будет выходным, разбивая рабочую неделю на две половины. Во вторник, 26 мая, рабочий день будет сокращен на один час.
Это последний внеплановый выходной в Башкортостане вплоть до 12 июня – Дня России, который в этом году выпадает на пятницу, так что там нас ждут длинные выходные.
