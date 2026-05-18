Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане следующая рабочая неделя будет сокращенной

Традиционные майские праздники уже позади, но для тех, кому не хватило выходных, чтобы отдохнуть и восстановиться, в этом месяце будет еще одна отдушина.

На следующей неделе в среду, 27 мая, жители Башкортостана будут праздновать Курбан-байрам – один из главных праздников в исламском календаре.

Этот день будет выходным, разбивая рабочую неделю на две половины. Во вторник, 26 мая, рабочий день будет сокращен на один час.

Это последний внеплановый выходной в Башкортостане вплоть до 12 июня – Дня России, который в этом году выпадает на пятницу, так что там нас ждут длинные выходные.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: