В Уфе за выходные произошло 60 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 16 и 17 мая.

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 60 ДТП. Пострадали семь человек.

В частности, вчера, 17 мая, в третьем часу дня водитель Lada Granta 1991 года рождения, следуя по Бельскому мосту на выезд из города при совершении разворота столкнулся с Lada Vesta, которая после удара въехала в Lada Priora.

Пассажирка Lada Priora с травмами была доставлена в медицинское учреждение.

Пресечено 514 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (27), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (16) и не уступавшие дорогу пешеходам (25).

Кроме того, оштрафовали 29 пешеходов-нарушителей.

Задержали 25 водителей в состоянии опьянения, еще 12 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

