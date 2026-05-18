В Уфе за выходные произошло 60 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 60 ДТП. Пострадали семь человек.

В частности, вчера, 17 мая, в третьем часу дня водитель Lada Granta 1991 года рождения, следуя по Бельскому мосту на выезд из города при совершении разворота столкнулся с Lada Vesta, которая после удара въехала в Lada Priora.

Пассажирка Lada Priora с травмами была доставлена в медицинское учреждение.

Пресечено 514 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (27), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (16) и не уступавшие дорогу пешеходам (25).

Кроме того, оштрафовали 29 пешеходов-нарушителей.

Задержали 25 водителей в состоянии опьянения, еще 12 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.