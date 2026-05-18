В Уфе снесут 3 жилых многоквартирных дома

Речь идет о жилых многоквартирных домах с адресами:

– Вокзальная, 25б (Советский район);

– Кольцевая, 113В (Орджоникидзевский район);

– Ленина, 204 (Советский район).

Эти здания Минстрой ранее признал аварийными и подлежащими сносу. Сколько человек на сегодняшний день проживает там – не уточняется.

Службе расселения поручено подготовить все документы, провести оценку изымаемых объектов недвижимости и заключить с жильцами соглашения о возмещении за изымаемые объекты недвижимости или договоры мены на предоставляемые жилые и нежилые помещения.