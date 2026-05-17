В Уфу придет жара до +31°

Лето уже тут: на территорию Башкортостана смещается субтропическая воздушная масса, и средняя температура воздуха в ближайшее время будет значительно выше нормы.
По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей неделе дождей почти не будет, ожидаются перепады температуры, несколько дней продержится суровая жара.
Понедельник, 18 мая: до +30°, переменная облачность, без осадков, в ночь на вторник – +12°, без осадков.
Вторник, 19 мая: до +31°, малооблачно, без осадков, в ночь на среду – +12°, без осадков.
Среда, 20 мая: до +31°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на четверг – +11°, небольшой кратковременный дождь.
Четверг, 21 мая: до +23°, малооблачно, без осадков, в ночь на пятницу – +5°, без осадков.
Пятница, 22 мая: до +24°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на субботу – +6°, без осадков.
Комментарии (0)