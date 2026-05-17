Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе официально открыли мотосезон

В официальной церемонии открытия мотосезона в Уфе принял участие и премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Глава правительства прокатился на мотоцикле и признался, что сейчас у него совсем нет на это времени.

«Сам я очень люблю в сезон прокатиться на мотоцикле. Правда, за шесть с половиной лет работы выехал всего в третий раз – времени, к сожалению, немного. Но даже короткая поездка дает то самое ощущение праздника.

И еще это возможность увидеть республику без кабинетов и совещаний. Для нас, как управленческой команды Республики, важно понять, какое настроение у гостей, у жителей, у байкеров. Заодно проверяем на себе, как дороги. Воочию видим, где еще что-то надо сделать. Плюс, конечно, придорожный сервис можно оценить в процессе таких вот выездов», – сообщил Андрей Назаров.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: