В Уфе официально открыли мотосезон

Глава правительства прокатился на мотоцикле и признался, что сейчас у него совсем нет на это времени.

«Сам я очень люблю в сезон прокатиться на мотоцикле. Правда, за шесть с половиной лет работы выехал всего в третий раз – времени, к сожалению, немного. Но даже короткая поездка дает то самое ощущение праздника.

И еще это возможность увидеть республику без кабинетов и совещаний. Для нас, как управленческой команды Республики, важно понять, какое настроение у гостей, у жителей, у байкеров. Заодно проверяем на себе, как дороги. Воочию видим, где еще что-то надо сделать. Плюс, конечно, придорожный сервис можно оценить в процессе таких вот выездов», – сообщил Андрей Назаров.