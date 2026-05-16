В Уфе из-за книжной ярмарки перекроют несколько улиц

Как мы писали ранее, с 28 по 30 мая 2026 года в Уфе пройдет IV Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам».

В связи с подготовкой и проведением мероприятия в районе Советской площади будут ограничивать движение транспорта.

С 20 по 23 мая перекроют улицу Пушкина на участке от Цюрупы до Советской.

С 24 мая по третье июня будут закрыты участки улиц:

– Пушкина – от Цюрупы до Ленина;

– Советской – от Заки Валиди до Октябрьской Революции.

Схема движения общественного транспорта будет изменена.