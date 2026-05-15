На лучшей вакансии мая в Уфе предлагают от 200 тыс. рублей в месяц

Сервис SuperJob проанализировал вакансии в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения по состоянию на начало мая 2026 года.
Топ вакансий мая в Уфе выглядит следующим образом:
1. Стоматолог-хирург в «Зубную формулу». Предлагаемая зарплата – от 200 тыс. рублей в месяц.
2. Водитель на личном автомобиле в НПО «ОргНефтеГаз». Предлагаемая зарплата – от 120 тыс. рублей в месяц.
3. Менеджер по оценке и выкупу автомобилей в холдинг Major. Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.
4. Управляющий директор гастромаркета в «Иремель Гастро». Предлагаемая зарплата – 80-120 тыс. рублей в месяц.
5. Автомеханик в Fit Service. Предлагаемая зарплата – 80-200 тыс. рублей в месяц.
Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 150 тыс. рублей в месяц (хирург-флеболог); в Казани – 200-500 тыс. рублей в месяц (акушер-гинеколог с УЗД); в Москве – от 400 тыс. рублей в месяц (невролог).
Комментарии (0)