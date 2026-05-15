В Уфе пройдут массовые проверки водителей

Массовые проверки пройдут в Уфе сегодня и завтра и будут направлены на предупреждение нарушений ПДД и выявление нетрезвых водителей.

Места расстановки патрулей не уточняются. Особое внимание будет уделено соблюдени. правил перевозки детей.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 52 ДТП, пострадавших нет.

Задержаны семеро водителей в нетрезвом состоянии, еще пятеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования, оштрафовали 12 пешеходов-нарушителей.