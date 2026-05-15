В Уфе может увеличиться количество официальных пляжей

На оперативном совещании в администрации Уфы обсудили подготовку города к грядущему открытию официальных пляжей.
Как мы писали ранее, в Уфе купальный сезон в этом году, как обычно, откроется первого июня. На официальных пляжах дежурят спасатели, качество воды контролируется, дно ежегодно очищают, завозят песок.
На оперативке в мэрии исполняющий обязанности главы администрации города Сергей Кожевников поручил районам отработать вопрос по открытию дополнительных мест для купания и обеспечить там меры безопасности.
Мэрия планирует в каждом из районов организовать минимум по две таких локации для летнего отдыха на воде. Для этого изучат места, где люди любят купаться, и дадут оценку – возможно ли там организовать официальные пляжи.
В 2025 году в Уфе открывалось 11 пляжей:
река Белая – «Солнечный», «Водник», «Ак-Яр Затон» и «Ак Яр Нижегородка»;
река Уфа – «Песчаный», «Берег Солнца» и «Сипайловское Сочи»;
озеро Красивое – «Красивая поляна»;
Теплое озеро – «Райский берег» и «Гольфстрим»;
озеро Кашкадан – «Кашкадан».
