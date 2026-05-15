В Уфе на время ремонта перекроют несколько улиц

В связи с проведением ремонта инженерных сетей будут перекрывать:

– 15 мая – 30 сентября: частично – улицу Софьи Перовской, между домами №29 и №54;

– 15 мая – 15 сентября: одну полосу и парковочный карман по нечетной стороне улицы Гафури, от дома №29 до Коммунистической;

– 15 мая – 15 сентября: две полосы по нечетной стороне улицы Гафури, от дома №71 до Коммунистической;

– с первого по 10 августа: полностью – улицу Коммунистическую на участке между домами №15 и №16;

– с первого по 10 августа: две полосы на перекрестке улиц Коммунистической и Гафури.