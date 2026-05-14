Поезда на маршруте «Самара – Уфа – Самара» оснащены бесплатным Wi-Fi

С этого года появилась возможность добраться из Уфы в Самару на «Ласточке» – это современный электропоезд, созданный на основе платформы Siemens Desiro.

По маршруту «Самара – Уфа – Самара» ходят «Ласточки» в шестивагонном исполнении. Они могут перевозить более 490 пассажиров. Время в пути сократилось с 8,5 до 6,5 часа.

В Минтрансе Башкортостана сообщили о том, что «Ласточки» теперь оснащегы мобильной беспроводной системой доступа к бесплатному Wi-Fi и локальному медиацентру развлечений.

Для пассажиров доступны:

  • высокоскоростной интернет
  • просмотр фильмов, мультфильмов, фильмов для детей;
  • чтение новостей;
  • форма обратной связи пассажира для отзывов о поездке.

