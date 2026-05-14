В Уфе частично перекроют улицу Айскую

Как сообщили в мэрии города, с завтрашнего дня, 15 мая, и по 20 мая будут частично перекрывать улицу Айскую.

Будут ограничивать движение транспорта по одной полосе проезжей части от улицы Новомостовой до проспекта Салавата Юлаева на нечетной стороне.

Ограничение связано с проведением дорожных работ.

Ранее мы писали о том, что в городе будут также частично перекрывать улицу Свободы:

– по 10 июля – крайнюю полосу проезжей части у остановки «Больница №17» (с нечетной стороны);

– по 19 сентября – крайнюю полосу проезжей части от улицы Дмитрия Донского до дома с адресом Александра Невского, 37 (с нечетной стороны).