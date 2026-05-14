Стало известно, когда в Уфе откроется пляжный сезон

Как сообщили в администрациии города, купальный сезон традиционно открывается первого июня.

Сейчас продолжается подготовка к открытию официальных пляжей – «Красивая поляна», «Песчаный Гольфстрим», «Солнечный», «Ак Яр Затон», «Водник», «Берег Солнца», «Кашкадан», «Сипайловское Сочи».

В мэрии подчеркнули также, что попытки окунуться в воду сейчас могут привести к трагедии – реки и озера еще не прогрелись и купание в холодной воде может быть опасно.

Спасатели предупреждают: сейчас реки, в частности, Белая, Уфимка, Дема – это мощные ледяные потоки с непредсказуемым дном после весны. Озера также еще не пригодны для купания. Даже для закаленного человека температура воды низкая и есть риск быстрого переохлаждения за считанные минуты. Дно еще не проверено профильными специалистами, после таяния снега там может оказаться что угодно – ржавое железо, коряги и прочее. К тому же на месте будущих пляжей еще не дежурят спасатели и в случае возникновения нештатной ситуации никто не придет на помощь.