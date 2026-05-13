Башкортостан вошел в топ-25 рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии

«РИА Рейтинг» опубликовало рейтинг регионов РФ по доступности электроэнергии для населения в 2026 году. В нем сопоставлялись среднемесячна чистая зарплата и стоимость электричества в регионе.

Выяснилось, что лучшая ситуация в стране – конечно, в северных регионах: в Иркутской области ЯНАО, ХМАО, Мурманской области и Камчатском крае жители на среднюю зарплату могут позволлить себе от 23 до почти 46 тыс. кВт-ч.

В Москве (10) – 19 662 кВт-ч, в Санкт-Петербурге (18) – 14 903 кВт-ч, в Татарстане (23) – 13 449 кВт-ч.

Башкортостан (12 941 кВт-ч) в рейтинге замыкает топ-25. Стоимость электроэнергии оценили в среднем в 499 рублей за 100 кВт-ч. С декабря прошлого года она подорожала в 1,6 раза.

