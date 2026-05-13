В Башкортостане более 2 тыс. человек обратились в больницы из-за укусов клещей

С начала сезона активности клещей 2157 человек обратилось в медицинские организации (за тот же период 2025 года – 3490 человек).

Около 36% укушенных клещами за этот период – дети.

Премьер-министр республики Андрей Назаров сообщает также, что заболеваний вирусом клещевого энцефалита или инфекцией боррелиоза не обнаружено. Клещи более чем в 15 раз чаще переносят боррелиоз, чем энцефалит.

Боррелиоз, или болезнь Лайма – это наиболее распространенное заболевание, передаваемое клещами. В отличие от энцефалита, летальные случаи крайне редки, однако он может быть очень опасен, если не начать лечение вовремя. Первые симптомы могут проявиться через одну-две недели после укуса – на коже появляется специфическое покраснение (эритема), появляются жар, головные боли, усталость. Боррелиоз лечится антибиотиками, против него нет прививок.