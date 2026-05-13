Башкортостан получит 900 млн рублей на расселение аварийного жилья

Сумма финансирования составит 899,9 млн рублей. Об этом сегодня, 13 мая, сообщили в правительстве Башкортостана.

В рамках третьего этапа в 2026-2027 годах планируется расселить 31 многоквартирный дом площадью 13,2 тыс. кв. м.

Ключи от нового жилья получат 810 жителей 11 муниципальных районов: Бакалинского, Белебеевского, Белорецкого, Благовещенского, Бирского, Дюртюлинского, Ишимбайского, Краснокамского, Учалинского, Чишминского районов, а также Нефтекамска.

На марте 2026 года внесены изменения, в соответствии с которыми в адресную программу по переселению жителей из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы вошли 489 многоквартирных домов площадью 183 тыс. кв. м из 37 муниципальных районов и городских округов.