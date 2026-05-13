В Башкортостане зафиксировано рекордное снижение уровня младенческой смертности

Министра здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин в соцсетях поделился замечательной новостью.

В прошлом году в Башкортостане был зафиксирован исторический минимум младенческой смертности – 3,2 промилле на сто тысяч детей. Это ниже среднероссийского показателя и сопоставимо с уровнем ведущих стран мира.

За период с января по апрель 2026 года этот показатель снизился еще сильнее – до 2,3 промилле.

«За этими показателями стоят реально спасенные жизни и работа огромного количества людей.

В республике выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи, осуществляется ежедневный круглосуточный контроль маршрутизации женщин с тяжелыми акушерскими осложнениями. В прошлом году было построено 15 женских консультаций на селе. В регионе создана уникальная для страны модель динамического наблюдения за недоношенными детьми.

Проведено еще много различной системной работы, которая, возможно, не видна глазу, но, как показывает результат, помогает нам выполнять одну из главных задач – сохранять жизни наших детей», – сообщил Рахматуллин.

