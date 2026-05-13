В результате ЧП на предприятии в Уфимском районе пострадали 2 человека

Следователи Уфимского следственного отдела СУ СК РФ выехали на место происшествия, случившегося на территории линейной производственно-диспетчерской станции около села Нурлино.

По предварительным данным, сегодня, 13 мая 2026 года, в ходе производственного процесса на станции произошел хлопок с последующим возгоранием, в результате которого пострадали два человека.

Председатель госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщил о том, что на промышленном объекте произошел пожар.

По данным МЧС, Вышел из строя резервуар. Пожар тушат 46 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России – 38 человек и 13 единиц техники.

Оба пострадавших госпитализированы в городскую больницу №18. 

По словам министра здравоохранения Айрата Рахматуллина: 

«Трое пострадавших доставлены в Республиканский ожоговый центр. Состояние двоих оценивается специалистами как крайне тяжелое, один пострадавший в состоянии средней степени тяжести, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме».

На место происшествия выехал зампрокурора Уфимского района Айдар Шаймарданов, по итогам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.

