Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане с начала года построили 57 объектов придорожного сервиса

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров рассказал о планах и достижениях региона в области улучшения качества придорожного сервиса.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Придорожный сервис – это АЗС, кафе, гостиницы, автосервисы и так далее, расположенные вдоль трасс.

«Раньше как было? Едешь по республике, а остановиться нормально негде. Поэтому первым делом сделали обязательными теплые туалеты и чистую воду. Следом — чтобы везде можно было выпить чай или кофе. А теперь идем дальше.

Следующий шаг — комнаты матери и ребенка и детские игровые зоны. Ребенок час-другой посидел в кресле, ему надо выплеснуть энергию. Маме — спокойно его покормить или переодеть. Без этого комфортной дороги уже не получится.

Уже сейчас 41 объект оборудован комнатами матери и ребенка, 40 – детскими площадками. Дальше будем делать это правилом для всех новых проектов», – сообщил Андрей Назаров.

В прошлом году в республике построили 173 новых объекта придорожного сервиса, модернизировали 174 точки, общий объем инвестиций превысил два миллиарда рублей.

В этом году за первый квартал построили уже 57 объектов, 37 реконструировали.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: