В Башкортостане с начала года построили 57 объектов придорожного сервиса

Придорожный сервис – это АЗС, кафе, гостиницы, автосервисы и так далее, расположенные вдоль трасс.

«Раньше как было? Едешь по республике, а остановиться нормально негде. Поэтому первым делом сделали обязательными теплые туалеты и чистую воду. Следом — чтобы везде можно было выпить чай или кофе. А теперь идем дальше.

Следующий шаг — комнаты матери и ребенка и детские игровые зоны. Ребенок час-другой посидел в кресле, ему надо выплеснуть энергию. Маме — спокойно его покормить или переодеть. Без этого комфортной дороги уже не получится.

Уже сейчас 41 объект оборудован комнатами матери и ребенка, 40 – детскими площадками. Дальше будем делать это правилом для всех новых проектов», – сообщил Андрей Назаров.

В прошлом году в республике построили 173 новых объекта придорожного сервиса, модернизировали 174 точки, общий объем инвестиций превысил два миллиарда рублей.

В этом году за первый квартал построили уже 57 объектов, 37 реконструировали.