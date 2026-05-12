Уфимский завод модернизируют за 2,2 млрд рублей

Стали известны подробности обновления Уфимского трансформаторного завода (входит в холдинг «ЭРСО»), расположенного в селе Зубово.

Сегодня, 12 мая, на еженедельном оперативном совещании правительства президент холдинга Сергей Гурин сообщил о том, что всего в модернизацию предприятия планируют вложить 2,2 млрд рублей.

Проект обновления производственной инфраструктуры предприятия стартовал в 2024 году. Речь идет о закупке современного технологического оборудования для расширения номенклатуры выпускаемых трансформаторов, а также создания нового испытательного центра.

Завершить модернизацию планируют до конца 2026 года. Это позволит освоить изготовление силовых трансформаторов и реакторов классом напряжения до 750 кВ – так уфимское предприятие станет флагманом отечественной энергетической отрасли по уровню технологического оснащения, а также кадровому и научному потенциалу.

В 2025 году на заводе изготовили оборудования на 5,8 млрд рублей для заказчиков из регионов России, а также стран ближнего зарубежья.

