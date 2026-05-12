В Уфе за выходные произошло 66 ДТП

Всего за эти три выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 66 ДТП. Пострадали восемь человек.

Пресечено 761 нарушение ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (52), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (38) и не уступавшие дорогу пешеходам (51).

Кроме того, оштрафовали 69 пешеходов-нарушителей.

Задержали 22 водителя в состоянии опьянения, еще 12 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.