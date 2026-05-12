В Уфе за выходные произошло 66 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах с девятого по 11 мая.

Всего за эти три выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 66 ДТП. Пострадали восемь человек.

Пресечено 761 нарушение ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (52), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (38) и не уступавшие дорогу пешеходам (51).

Кроме того, оштрафовали 69 пешеходов-нарушителей.

Задержали 22 водителя в состоянии опьянения, еще 12 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

