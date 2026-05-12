Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане объявлен режим беспилотной опасности

Председатель госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сегодня, 12 мая, предупредил об угрозе атаки БПЛА.

«Объявлена Беспилотная опасность на территории Республики Башкортостан. Также в аэропорту Уфа введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Будьте бдительны», – говорится в сообщении Первова, опубликованном в соцсетях.

Такое же сообщение только что разослало и МЧС.

Объявление беспилотной опасности означает, что в сторону региона могли направить атакующие БПЛА. Обычно в такой ситуации в городах отключают мобильный интернет.

Ранее мэрия Уфы опубликовала памятку на случай атаки беспилотниками. При атаке БПЛА следует:

– в здании – по возможности спуститься в подвал или паркинг, не пользуясь лифтом;

– в квартире – найти место без окон и около несущих стен, сесть на пол;

– на улице – укрыться в здании или подземном переходе;

– в транспорте – покинуть его и найти укрытие.

Если обнаружили беспилотник:

– отойти на расстояние не менее 100 метров и укрыться за чем-нибудь;

– предупредить других об опасности;

– сообщить по номеру «112».

Нельзя подходить к нему, трогать, пытаться сбить, пользоваться вблизи него любой техникой

Запрещено публиковать в соцсетях любые фото и любую информацию об атаке.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: