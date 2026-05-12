В Башкортостане объявлен режим беспилотной опасности

«Объявлена Беспилотная опасность на территории Республики Башкортостан. Также в аэропорту Уфа введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Будьте бдительны», – говорится в сообщении Первова, опубликованном в соцсетях.

Такое же сообщение только что разослало и МЧС.

Объявление беспилотной опасности означает, что в сторону региона могли направить атакующие БПЛА. Обычно в такой ситуации в городах отключают мобильный интернет.

Ранее мэрия Уфы опубликовала памятку на случай атаки беспилотниками. При атаке БПЛА следует:

– в здании – по возможности спуститься в подвал или паркинг, не пользуясь лифтом;

– в квартире – найти место без окон и около несущих стен, сесть на пол;

– на улице – укрыться в здании или подземном переходе;

– в транспорте – покинуть его и найти укрытие.

Если обнаружили беспилотник:

– отойти на расстояние не менее 100 метров и укрыться за чем-нибудь;

– предупредить других об опасности;

– сообщить по номеру «112».

Нельзя подходить к нему, трогать, пытаться сбить, пользоваться вблизи него любой техникой

Запрещено публиковать в соцсетях любые фото и любую информацию об атаке.