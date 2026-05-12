В Башкортостане объявлен режим беспилотной опасности

Председатель госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сегодня, 12 мая, предупредил об угрозе атаки БПЛА.
«Объявлена Беспилотная опасность на территории Республики Башкортостан. Также в аэропорту Уфа введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Будьте бдительны», – говорится в сообщении Первова, опубликованном в соцсетях.
Такое же сообщение только что разослало и МЧС.
Объявление беспилотной опасности означает, что в сторону региона могли направить атакующие БПЛА. Обычно в такой ситуации в городах отключают мобильный интернет.
Ранее мэрия Уфы опубликовала памятку на случай атаки беспилотниками. При атаке БПЛА следует:
– в здании – по возможности спуститься в подвал или паркинг, не пользуясь лифтом;
– в квартире – найти место без окон и около несущих стен, сесть на пол;
– на улице – укрыться в здании или подземном переходе;
– в транспорте – покинуть его и найти укрытие.
Если обнаружили беспилотник:
– отойти на расстояние не менее 100 метров и укрыться за чем-нибудь;
– предупредить других об опасности;
– сообщить по номеру «112».
Нельзя подходить к нему, трогать, пытаться сбить, пользоваться вблизи него любой техникой
Запрещено публиковать в соцсетях любые фото и любую информацию об атаке.
