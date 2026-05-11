В Уфу вернется летняя жара

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей рабочей неделе температура воздуха вернется к отметке от +25° и выше, осадков будет мало.

Вторник, 12 мая: до +19°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на среду – +11°, небольшой кратковременный дождь.

Среда, 13 мая: до +25°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +11°, без осадков.

Четверг, 14 мая: до +27°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +13°, без осадков.

Пятница, 15 мая: до +28°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – +13°, без осадков.