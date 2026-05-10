В Башкортостане продолжается падение цен на огурцы и помидоры, подешевели яйца

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали капуста (4,44%), морковь (2,11%), бананы (1,32%) и лук (1,18%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (14,85%), помидоры (8,15%), яйца (1,75%) и молоко (0,88%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.