Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане продолжается падение цен на огурцы и помидоры, подешевели яйца

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные еженедельного мониторинга цен на некоторые виды товаров за период с 27 апреля по четвертое мая 2026 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали капуста (4,44%), морковь (2,11%), бананы (1,32%) и лук (1,18%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (14,85%), помидоры (8,15%), яйца (1,75%) и молоко (0,88%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: