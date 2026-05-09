В Уфе перекроют 3 улицы

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

С 10 по 30 мая будет перекрыта половина проезжей части по нечетной стороне и 1/3 – по четной стороне улицы 50 лет СССР около дома №25/1.

С 11 мая по 10 июня перекроют половину проезжей части улицы Сержанта Пашкова между домами №3 и №5/5 по Летчиков.

Эти ограничения связаны со строительством инженерных сетей.

Кроме того, для обеспечения безопасности при проведении конкурса «Это у нас семейное» с 11 по 14 мая будет закрыта крайняя правая полоса улицы Менделеева вдоль выставочного комплекса «Уфа Экспо».

