В Уфе появился мурал, посвященный Магубе Сыртлановой

Гигантское граффити с изображением Героя Советского Союза, легендарной летчицы Магубы Сыртлановой целиком покрывает одну стену жилого дома в Советском районе.
Магуба Сыртланова была замкомандира легендарного 46 гвардейского Таманского женского авиационного полка – их называли «ночными ведьмами».
Совершила 782 боевых вылета на легком ночном бомбардировщике У-2 (По-2).
За отвагу награждена орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны II степени и Красной Звезды, а в 1946 году ей присвоили звание Героя Советского Союза.
Мурал за авторством Артура Лукьянова и Артура Музипова украсил стену здания по адресу проспект Октября, 13.
