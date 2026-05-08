В Уфе появился мурал, посвященный Магубе Сыртлановой

Магуба Сыртланова была замкомандира легендарного 46 гвардейского Таманского женского авиационного полка – их называли «ночными ведьмами».

Совершила 782 боевых вылета на легком ночном бомбардировщике У-2 (По-2).

За отвагу награждена орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны II степени и Красной Звезды, а в 1946 году ей присвоили звание Героя Советского Союза.

Мурал за авторством Артура Лукьянова и Артура Музипова украсил стену здания по адресу проспект Октября, 13.