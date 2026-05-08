Радий Хабиров: «У нашего народа нет памятнее даты, чем День Победы»

Глава региона поздравил жителей республики с наступающим праздником и выступил с речью.

«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые товарищи!

Завтра наша страна отметит 81-ю годовщину Победы советского народа над фашистской Германией. Искренне, от души поздравляю с этим главным для всех нас праздником!

У нашего народа нет памятнее даты, чем День Победы. Сегодня сердца россиян переполняют особые чувства – гордость за Отечество, безмерная благодарность нашим предкам, спасшим мир от нацистского рабства.

Мы поздравляем с праздником, в первую очередь, вас, дорогие наши ветераны. Тех, кто в мае 1945-го принес долгожданную радость в каждый дом, кто спас Отечество и отстоял независимость других государств. Именно вы подарили мирную жизнь своим детям и внукам», – сказал Радий Хабиров.