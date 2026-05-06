В Уфе изменится маршрут фестиваля «День 1000 велосипедистов»

Ежегодно фестиваль в поддержку велокультуры собирает в Уфе десятки тысяч единомышленников. В этом году он пройдет по непривычному маршруту.
Фестиваль пройдет 30-31 мая, участие бесплатное.
30 мая – семейный фестиваль на площади им. Ленина (остановка «Горсовет»);
31 мая – массовый велопробег по улицам города.
Сегодня, шестого мая, организаторы сообщили о том, что в этом году маршрут будет более компактным:
- старт – площадь Ленина
- далее – проспект Октября
- улица Айская
- улица 8 Марта
- финиш – сквер Борцам Революции.
Обычно заезд финишировал на Телецентре.
«Как организаторы мы должны быть уверены, что праздник состоится без сбоев, а все участники будут в безопасности. Поэтому сохранили главное: общий старт, движение одной колонной, атмосферу праздника, музыку и тысячи людей рядом.
Этот формат делает заезд комфортнее – для тех, кто едет впервые, для семей с детьми и для всех, кто хочет просто быть частью этого дня», – говорится в сообщении.
