В Уфе изменится маршрут фестиваля «День 1000 велосипедистов»

Ежегодно фестиваль в поддержку велокультуры собирает в Уфе десятки тысяч единомышленников. В этом году он пройдет по непривычному маршруту.

Фото: Сергей Поздеев

Фестиваль пройдет 30-31 мая, участие бесплатное.

30 мая – семейный фестиваль на площади им. Ленина (остановка «Горсовет»);

31 мая – массовый велопробег по улицам города.

Сегодня, шестого мая, организаторы сообщили о том, что в этом году маршрут будет более компактным:

  • старт – площадь Ленина
  • далее – проспект Октября
  • улица Айская
  • улица 8 Марта
  • финиш – сквер Борцам Революции.

Обычно заезд финишировал на Телецентре.

«Как организаторы мы должны быть уверены, что праздник состоится без сбоев, а все участники будут в безопасности. Поэтому сохранили главное: общий старт, движение одной колонной, атмосферу праздника, музыку и тысячи людей рядом.

Этот формат делает заезд комфортнее – для тех, кто едет впервые, для семей с детьми и для всех, кто хочет просто быть частью этого дня», – говорится в сообщении.

