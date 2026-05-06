В Уфе перекроют улицу Октябрьской Революции

С сегодняшнего дня, шестого мая, и до 21 июня будет закрыт участок улицы Октябрьской Революции от Цюрупы до Новомостовой.

Ограничение связано с проведением работ по благоустройству.

До 30 июня будет ограничено движение по улице Сержанта Пашкова в связи с обустройством парковочных мест.

Также мэрия напоминает о том, что завтра, седьмого мая, в парке Победы стартует 77-я легкоатлетическая эстафета.

В связи с этим с 9:00 до 14:30 будут перекрыты следующие улицы:

– Комарова (от Матвея Пинского до Конституции);

– Матвея Пинского (от Комарова до Кольцевой);

– Кольцевая (нечетная сторона от Космонавтов до Первомайской);

– Первомайская (от Кольцевой до Комарова);

– проезд вдоль парка Победы (от Западной до Комарова).

Схема движения автобусов изменится общественного транспорта изменится. Выезды из дворов, расположенных в зоне действия перекрытий, будут заблокированы!