В Башкортостане директор ресурсоснабжающей организации обвиняется в присвоении почти 10 млн рублей

Следственным отделом по городу Ишимбаю СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждены два уголовных дела в отношении директора Ишимбайского МУП «Межрайкоммунводоканал».

Следствие считиает, что в июле 2024 года директор предприятия заключил фиктивный договор со сторонней компанией на реконструкцию магистрального водовода в Ишимбае на сумму более 5,1 млн рублей, хотя знал, что эта компания выполнить работы не может.

Далее обвиняемый организовал выполнение работ силами работников муниципального предприятия, при этом подписав подложные акты приемки, на основании которых коммерческой организации было необоснованно перечислено более 2,9 млн рублей.

Кроме того, в августе 2024 года обвиняемый заключил контракт на асфальтирование территории производственной базы предприятия с другой организацией, подконтрольной ему. Несмотря на то, что работы фактически не велись и выполнены не были, на счета фирмы было перечислено более 3,2 млн рублей.

Эти 6,1 млн рублей он потратил по своему усмотрению.

Ранее ему уже было предъявлено обвинение в мошенничестве и служебном подлоге при хищении более 3,5 млн рублей предприятия, по решению суда он заключен под домашний арест. Следователи продолжают сбор доказательственной базы по делу.

