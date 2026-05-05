В Уфе перекроют Менделеева, Советскую и еще несколько улиц

С сегодняшнего дня, пятого мая, по 30 июля будет перекрываться участок улицы Менделеева от Генерала Горбатова до Подполковника Недошивина. В период проведения подготовительных работ и фрезерования будут закрывать по одной полосе проезжей части, во время укладки верхнего слоя асфальта – по две полосы.

Завтра, шестого мая, с 8:30 до 13:00 ограничат движение по улице Советской на участке от Тукаева до Пушкина. Ограничение связано с церемонией прощания с председателем Госсобрания Константином Толкачевым.

Также седьмого мая в парке Победы стартует 77-я легкоатлетическая эстафета на призы Администрации Уфы.

В связи с этим с 9:00 до 14:30 будут перекрыты следующие улицы:

– Комарова (от Матвея Пинского до Конституции);

– Матвея Пинского (от Комарова до Кольцевой);

– Кольцевая (нечетная сторона от Космонавтов до Первомайской);

– Первомайская (от Кольцевой до Комарова);

– проезд вдоль парка Победы (от Западной до Комарова).

Схема движения автобусов изменится общественного транспорта изменится.