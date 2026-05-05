3 жителей Башкортостана осуждены за хищения более 1,7 млн рублей

В суде установлено, что в октябре-декабре 2025 года один из обвиняемых, воспользовавшись доверием своей соседки, являющейся матерью участника специальной военной операции, получил доступ к ее мобильному телефону.

В течение нескольких месяцев он еще с двумя подельниками переводил деньги со счета потерпевшей на подконтрольные счета третьих лиц, далее обналичивали их через банкоматы.

Ущерб превысил 1,7 млн рублей.

Подсудимые признали свою вину, добровольно возместили более 800 тыс. рублей.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от двух до трех с половиной лет условно с испытательными сроками от двух лет до трех лет и взыскал сумму оставшегося ущерба. На их автомобили наложены аресты.